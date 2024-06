Il Corriere dello Sport annuncia una nuova figura nello staff di Conte: il nutrizionista Tiberio Ancona. Sono tanti i volti nuovi nell’organico della società portati dal tecnico Leccese, ecco tutti i nomi: via il preparatore atletico Sinatti dentro Costantino Coratti come responsabile dell’area atletica. Mauro Sandreani farà da osservatore per Conte dopo l’esperienza insieme in Nazionale. Lele Oriali sarà il coordinatore dello staff tecnico. Infine Stellini sarà il suo vice in panchina.