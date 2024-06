KKN – Manna al lavoro su Di Lorenzo e sui rinnovi di Kvaratskhelia e Folorunsho. Conte blocca il mercato in uscita. I dettagli

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della situazione del Napoli e delle questioni legate al mercato. Secondo quanto riportato, il Ds Giovanni Manna è particolarmente impegnato. Si lavora al caso Giovanni Di Lorenzo, ai rinnovi di Khvicha Kvaratskhelia e di Michael Folorunsho. Inoltre, al momento non sono previste cessioni. Per volere di Antonio Conte, tutti i calciatori rientrati dai prestiti saranno valutati nei ritiri estivi, i vari Walid Cheddira, Elia Caprile, Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. L’unica cessione ipotizzabile è quella di Victor Osimhen perché c’è una clausola. Se partirà, si sceglierà il bomber, altrimenti il mercato in entrata si limiterà alla difesa. Al momento, si cerca di ingaggiare Mario Hermoso, mentre si continuano a chiedere informazioni per Alessandro Buongiorno. Il Ds Manna inoltre, ha in programma un appuntamento con Alessandro Moggi, per quanto riguarda il futuro di Giovanni Simeone e Alessandro Zanoli. In entrata, si continuano a seguire Vanderson del Monaco e Nicolò Cambiaghi, calciatore di proprietà dell’Atalanta.