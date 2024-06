Italia-Albania, svelato il nome dell’arbitro: sarà il tedesco Zwayer

È stato appena svelato il nome dell’arbitro di Italia-Albania, gara inaugurale della Nazionale ad Euro 2024, in scena il giorno sabato 15 giugno alle ore 21 a Dortmund. Come rivelato dall’agenzia di stampa Italpress, il direttore di gara sarà il tedesco Felix Zwayer. Tra le partite da lui dirette nel corso di questa stagione, c’è l’ottavo di finale di Champions League Napoli-Barcellona, terminato con il risultato di 1-1. “Sarà Felix Zwayer ad arbitrare Italia-Albania, gara valida per la prima giornata del girone B e in programma sabato 15 a Dortmund. A dirigere insieme al fischietto tedesco il match del debutto degli azzurri a Euro2024, i connazionali Stefan Lupp e Marco Achmùller come assistenti, il quarto ufficiale di gara Daniel Siebert e il Video Assistant Referee Bastian Dankert”.