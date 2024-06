Oggi 13 giugno è sant’Antonio. Tra i tanti a festeggiare l’onomastico in questo giorno, c’è Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli. Gruppi di tifosi e non solo, si sono organizzati per rivolgergli gli auguri per questa giornata, segno di come l’entusiasmo da lui portato sia ancora molto forte e sentito. In questi minuti, il tecnico sta rispondendo ai vari messaggi attraverso delle storie diffuse sul suo profilo Instagram.