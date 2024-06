Cagliari, il Ds: “Ritorno di Gaetano? Possibile, ma Conte ha chiesto di poterlo valutare”

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a proposito di Gianluca Gaetano in conferenza stampa. Il calciatore di proprietà del Napoli, ha disputato metà stagione in Sardegna, dove ha messo a referto 4 gol e un assist, contribuendo alla salvezza dei rossoblù. Nel corso dell’incontro con la stampa, si è chiesto a proposito di una sua permanenza tra le fila degli isolani. A questa domanda, il dirigente ha così risposto: “Ritorno di Gaetano possibile? Certo, ma Conte ha espressamente chiesto di poterlo valutare. Il ragazzo a Cagliari si è trovato benissimo. Siamo in fila”.