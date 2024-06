Varriale: “Dicevano che Conte non sarebbe mai arrivato”

Il giornalista Enrico Varriale è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Molti colleghi durante le trattative si sono esposti dicendo che Conte non sarebbe mai arrivato. Era impossibile, dicevano. Anche esponendo grandi certezze. Ora quindi si insiste con questa storia per dire che a Conte non riuscirà a rimediare e sarà una sconfitta anche sua“.

Ha poi aggiunto qualcosa anche su Di Lorenzo:

“Di Lorenzo ha un contratto firmato 6 mesi fa, e ADL ha dimostrato che se non vuole cedere un giocatore non cede, e queste pressioni sappiamo da che gruppi editoriali arrivano. Io non avrei tutte queste certezze perché a Napoli i contratti contano”