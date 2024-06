Maifredi: “Di Lorenzo? Se ci sarà un progetto serio farà retromarcia”

Gigi Maifredi, ex allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito della vicenda legata a Giovanni Di Lorenzo, il cui futuro al Napoli appare incerto. Di seguito, le sue parole.

“Si può ricucire la frattura con Di Lorenzo? L’allenatore ha molte possibilità di fare certe cose. Di Lorenzo è una persona seria e legata al Napoli, al di là di quello che è successo nell’ultimo anno. È il capitano, quello che ci ha messo sempre la faccia. Ha un contratto in essere e frena questo il possibile spostamento. È il capitano, se vedrà un progetto interessante, e sono sicuro che sia così con Conte, la retromarcia sarà normale. Se rimane a Napoli, sa che è una parte importante, sia per il tecnico che per la tifoseria”.