Alvino: “Il progetto di ADL: si ritira per due anni e lascia tutto a Conte e Manna”

Attraverso un post sul suo profilo ufficiale su X, Carlo Alvino ha parlato del Napoli e dei piani di Aurelio De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “Aurelio De Laurentiis, per i prossimi due anni almeno, sarà un po’ di più dietro le quinte. Decisamente un atteggiamento inedito, quello del presidente, che nasce anche dall’esigenza di dedicarsi anima e corpo a due grandi progetti cui tiene particolarmente e che vuole seguire di persona: la costruzione del nuovo centro sportivo e la ristrutturazione dello stadio Maradona”.

Poi Alvino ha continuato: “Toccherà quindi a Giovanni Manna ed Antonio Conte, anche se ruoli, compiti e responsabilità per chi arriva e chi resta sono tutti già ben definiti o in via di definizione, fare da frontmen. Nessun passo indietro beninteso, ma per Adl senza dubbio una nuova strategia, figlia anche degli errori della scorsa stagione”.