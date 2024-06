L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul sopralluogo in città di Antonio Conte. Secondo il quotidiano De Laurentiis e Conte si sono incontrati soltanto in serata, dopo la full immersion dell’allenatore nel mondo Napoli. Il presidente, intorno alle 19.15, ha lasciato il suo albergo e raggiunto quello dell’allenatore. Saluta i primi collaboratori già alla base e tutti insieme aspettano Conte per la cena. Con Chiavelli, Manna e gli altri e si il punto sulle strutture, sulla squadra, sul mercato, sui ritiri e sul futuro. Oggi intanto è in agenda la seconda giornata di lavoro: Conte è atteso ancora a Castel Volturno e poi tornerà a Torino.