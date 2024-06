Iannicelli: “Al Milan avrei tenuto Pioli. Vi dico cosa ne penso di Conte”

Su Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Show, Peppe Iannicelli ha espresso le sue considerazioni sui cambi di panchina di Napoli e Milan. Ecco cosa ha detto a riguardo il noto giornalista:

“Stefano Pioli ha ottenuto grandi risultati al Milan e non capisco perché se ne siano privati per il portoghese Paulo Fonseca, un profilo che non ha ottenuto di meglio in queste stagioni. Fosse arrivato Guardiola, avrei capito; in caso contrario, mi sarei tenuto il tecnico emiliano. La questione stadio? Ammetto che un po’ mi preoccupa. Conte al Napoli? Sarà un Napoli sicuramente di nuovo protagonista, che dirà la sua nella corsa Scudetto tra le favorite. Non lottare per lo Scudetto sarebbe una iattura: questo deve essere l’obiettivo della formazione azzurra, e c’è grande ottimismo in tal senso. Sarà una stagione che vedrà il Napoli protagonista a prescindere, secondo me, anche se i prossimi movimenti di mercato ci diranno molto”.