CdM – Addio Politano? Il Napoli ha già l’alternativa. Il nome

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che Daniele De Rossi voglia Matteo Politano alla Roma. Ci sono due premesse da fare, che però contrastano fra loro: la prima, il numero 21 ha rinnovato lo scorso gennaio fino al 2027 e il suo procuratore ha sottolineato che sta benissimo al Napoli; la seconda, è l’arrivo di Conte che vedrebbe Politano poco utile al suo gioco. L’esterno è col Napoli dal 2020 e ha collezionato 194 presenze e 30 reti in questi 4 anni conquistando una Coppa Italia nel 2020 e lo storico terzo scudetto. Sta veramente bene in azzurro ma per la sua squadra del cuore, forse, potrebbe vacillare.

Intanto, il Corriere del Mezzogiorno conferma l’interesse della Roma e fa sapere che il Napoli si è già cautelato: in caso di addio, Giovanni Manna avrebbe già il colpo da piazzare. Si tratta di Vanderson, brasiliano 22enne del Monaco.