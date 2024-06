Bargiggia, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tv Play. Queste le sue parole su alcuni profili seguiti dal Napoli: “Su Buongiorno, Il Napoli si spinge fino a 40 milioni e la chiave potrebbe essere Simeone. Cinquanta milioni per Buongiorno sono tanti per il mercato italiano, non è poco per un difensore”.