Tramezzani: “Manna? Competenza e conoscenza. Conte è il numero uno”

L’ex allenatore del Lugano, Paolo Tramezzani, ha parlato a Radio Marte di Giovanni Manna, con cui ha collaborato in Svizzera.

Ecco le sue parole: “Manna ha grande conoscenza del mercato internazionale, è un uomo di competenza: è l’aspetto più importante, per un Napoli che dovrà se non stravolgere, almeno cambiare dei giocatori chiave”.

Poi Tramezzani ha continuato: “Manna è competente anche a livello tecnico, sa il fatto suo, sta al suo posto senza sconfinare. La prima cosa che farà Antonio Conte nel Napoli, parlare con Di Lorenzo e l’agente per convincerlo a restare? Queste cose qui le farà individualmente con i giocatori… Gestirà la squadra e cercherà di entrare nella testa dei calciatori, dare mentalità. Non è uno di grandi parole, fa parlare il campo. Per me è il numero 1”.