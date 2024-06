Telegraph – futuro di Lukaku incerto, la situazione attuale

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku? L’attaccante belga è tornato al Chelsea dopo il prestito alla Roma, ma è già pronto a fare le valigie. I Blues sembrano disposti a cederlo, ma la richiesta attuale spaventa tutti: 37,5 milioni di sterline, pari a 44 milioni di euro, il valore della clausola di uscita. Questa volta, il club londinese vuole una cessione definitiva, non un altro prestito. Il Telegraph fa il punto sulla situazione di “Big Rom”, riferendo che, nonostante gli interessi di Napoli (che con Conte lo ha inserito nella lista ma deve prima cedere Victor Osimhen) e Fenerbahce, dove è appena arrivato il suo ex allenatore José Mourinho, non è da escludere un futuro in Arabia Saudita. Lukaku è aperto a questa possibilità e già lo scorso anno ci sono stati contatti tra le parti.

Recentemente, Lukaku ha commentato così il suo futuro: “A molte persone piace parlare, forse perché non ho un agente. Ma sarò io a decidere. Ho il controllo della mia situazione. Farò una scelta e, una volta spiegata, tutti saranno d’accordo con me. Ogni volta che ho deciso di restare o di andare via, alcuni fattori, come il mio rapporto con l’allenatore, si sono rivelati determinanti”, ha dichiarato Lukaku. “È come avere una relazione con una donna. Se non ci capiamo più, perché restare insieme?”.