Pedullà: “Conte ha stima immensa per Chiesa, è nella lista della spesa”

Attraverso il proprio canale YouTube, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del mercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Dobbiamo stare attenti perché Federico Chiesa può essere un uomo mercato. Lui ha un contratto che scade il 30 giugno del 2025, non sono previste situazioni ponte con un rinnovo per un altro anno, lui vuole capire se sta dentro o fuori il progetto di Thiago Motta. Io vi ho già raccontato che lui sta fuori, è un classe ’97 si avvia verso la completa maturazione, non abbiamo mai visto il vero Chiesa che deve giocare puntando ed essere al servizio di una punta come a Firenze. Thiago Motta vuole un esterno che pensi anche ai ripiegamenti difensivi e che dia una mano a tutta fascia. Cosa farà Chiesa? La Juve l’ha messo sul mercato ed ha memorizzato qualche interesse dall’estero ma non è una Premier di altissimo livello. Secondo me le possibilità che resti in Italia sono concrete, presto arriverà il suo agente in Italia, Ramadani. Andrà via al 100%? Di sicuro non c’è nulla nella vita. Andrà via con buone percentuali? Sì”.

Poi ha continuato: “De Rossi sbava per lui, lo ritiene perfetto per giocare con Dybala, però vi dico attenti. Antonio Conte ha una stima immensa per Chiesa, ai tempi dell’Inter andò quasi in rotta di collisione per Chiesa perché all’epoca era molto più esigente di adesso sul mercato. Non si arrivò alla definizione e dopo pochi mesi Chiesa andò alla Juve. A me risulta che Conte abbia messo nella sua lista della spesa il nome di Federico Chiesa”.

Infine Pedullà ha concluso: “Io ho parlato di un incrocio con Di Lorenzo se non dovesse chiarire la sua posizione con Conte, non sarebbe naturalmente uno scambio alla pari quindi andrei cauto. Se dovesse restare Kvara? Se ci fosse la possibilità di prendere Chiesa loro andrebbero. La valutazione potrebbe essere di 25 ad un anno dalla scadenza visto che lui a febbraio potrebbe andar via a zero. Chiesa non è blindato e non è intoccabile”.