La Stampa – Roma e Napoli su Chiesa, i dettagli

Federico Chiesa è al centro del mercato. Thiago Motta, prossimo allenatore della Juventus, non considera l’esterno fondamentale e, con il rinnovo in stallo, Chiesa potrebbe essere ceduto. Secondo La Stampa, la Juventus chiede 40 milioni di euro per il suo trasferimento, e il suo agente sta già lavorando per trovare una nuova squadra. La prossima settimana incontrerà la Roma, uno dei club interessati.

Le pretendenti per Chiesa non mancano: la Roma ha già fatto dei passi avanti, sostenuta dal pressing di Daniele De Rossi che conosce bene il giocatore. Anche il Napoli, su precisa volontà di Antonio Conte che lo voleva già all’Inter, è pronto a farsi avanti per portarlo in azzurro.