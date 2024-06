Cds – Gyökeres nei piani di Conte, ma la valutazione è proibitiva

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attacco del Napoli non si concentra solo su Lukaku. Antonio Conte è molto interessato a Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, capocannoniere della Primeira Liga con 29 gol in 33 partite (43 gol in 50 partite considerando le coppe). Il giocatore, di 26 anni, ha un ingaggio di 2 milioni di euro inclusi i bonus, e una clausola rescissoria proibitiva di 100 milioni di euro. Il suo contratto scadrà nel 2028 e, come Lukaku, nutre grande stima per Conte.