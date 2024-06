Il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte questa sera ha cenato nella pizzeria di Vincenzo Capuano, noto pizzaiolo napoletano avente una delle sue sedi a Torino, casa abituale del neo tecnico azzurro.

Conte in un video ne ha approfittato per ringraziare il pizzaiolo per la pizza salutandolo e urlando “Forza Napoli” mostrando tutta la sua carica per la prossima stagione.