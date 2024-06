Secondo quanto riporta Sportmediaset, l’ex azzurro Hirving Lozano è ufficialmente un calciatore del San Diego FC, squadra della MLS. Il messicano però potrà giocare in California solo a partire dal mese di febbraio 2025, in quanto la nuova stagione in Usa inizierà il prossimo anno. Il Napoli ne beneficerà economicamente della sua vendita, in quanto aveva il 15% della futura rivendita del calciatore ceduto al Psv lo scorso anno. Gli azzurri incasseranno 2 milioni di euro.