Oggi Luciano Spalletti scioglierà le riserve sui 26 convocati per l’Europeo in Germania. Il Mattino anticipa il possibile forfait di Meret per un infortunio di cui ha parlato Spalletti in conferenza: “Ieri ci sono state piccole complicazioni con Meret a causa di un muscolo affaticato. Ha sentito questo muscolo contrarsi e bisogna valutarlo. Oggi capiremo meglio l’entità del suo infortunio”.