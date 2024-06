Del Genio: “Bisogna fare i complimenti ad ADL, vi spiego il motivo”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, ha elogiato l’operato di del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul suo profilo social. Ecco cosa ha scritto:

“Tre punti fondamentali. 1 Il direttore sportivo nei tempi giusti questa volta. 2 L’allenatore, piaccia o no tatticamente , con la media punti più alta in Italia, dove non ha allenato solo Juventus ed Inter, ricordiamolo. Preso anche lui nei tempi giusti (Juventus e Milan in leggero ritardo). 3 Inizia la fase tre ufficialmente. Il mercato con Buongiorno e Lukaku, trattative non facili, che rappresenterebbero un buon inizio. Anche se è un ossimoro, questo è il momento del tifo pragmatico che lascia, momentaneamente un passettino indietro, il tifo passionale che preferiamo e ci appartiene”.