De Maggio svela: “Osimhen richiesto solo in Arabia! Sul mercato in entrata…”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Conte ritiene Di Lorenzo incedibile, ma la Juventus e Giuntoli non sono rimasti insensibili. Giuntoli portò a Napoli Di Lorenzo contro il volere di Carlo Ancelotti che voleva Trippier. Se Di Lorenzo continuasse la volontà di andar via la Juventus dovrebbe trovare un accordo col calciatore e poi chiederlo al Napoli. Miretti? Fu un’intuizione di Manna che stima molto ancora il ragazzo. Zanoli? Dovrebbe andar via anche con l’arrivo di Conte, a meno che lo stesso tecnico non lo voglia trattenere. Osimhen? Vuole l’Arsenal, col Chelsea non c’è niente. C’è una super offerta dall’Arabia Saudita e se dalla Premier non arriveranno offerte concrete prenderà in considerazione anche questa pista”.