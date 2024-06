Dalla Francia – Il Napoli punta David del Lille per l’attacco: la situazione

Guillaume Maillard-Pacini, giornalista di Eurosport France, è intervenuto ai microfoni di Radio Capri per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa di David, attaccante del Lille accostato agli azzurri:

“David è un profilo che piace al Napoli. Si tratta di un giocatore pronto al salto di qualità. Il vantaggio nell’operazione David sta nel fatto che ha un solo anno di contratto con il Lille e per questo la sua valutazione non è alta, per una quarantina di milioni di euro può essere preso. Essendo a un anno dalla scadenza, da febbraio prossimo sarebbe libero di accordarsi con chi vuole e andar via a parametro zero. La richiesta d’ingaggio di David dovrebbe aggirarsi sui 4-5 milioni di euro”.