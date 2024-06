Auriemma: “Con Conte e Oriali nello spogliatoio non volerà più una mosca”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha scritto un pensiero sul suo profilo X a proposito dell’approdo di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. In questo, esalta la scelta di Aurelio De Laurentiis di nominare Lele Oriali (fidato collaboratore del tecnico) come coordinatore dello staff, mettendo da parte la presenza della famiglia. Di seguito, il contenuto del messaggio. “Da persona intelligente qual è, il presidente ha deciso di depurare il Napoli le questioni tecniche dalla presenza della sua famiglia. Con Conte ed Oriali nello spogliatoio non volerà più una mosca”.

