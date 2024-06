Schwoch: “Vi spiego le prossime mosse di Conte! Su Lukaku…”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Conte e del suo operato. Ecco cosa ne pensa:

“Lukaku per il post Osimhen con dietro Raspadori e Kvaratskhelia? Il georgiano con Conte giocherà dietro la prima punta. Se sceglierà di giocare con due giocatori dietro la punta saranno loro. Le prime mosse di Conte saranno sicuramente quelle di parlare con i calciatori che hanno chiesto di andar via, in particolare Di Lorenzo che sarebbe una perdita grave per il Napoli. L’anno scorso è stata una stagione particolare, dopo lo scudetto, per tutti. Nell’anno del tricolore gli azzurri sono andati al massimo, nella stagione appena finita al minimo. Raspadori ha bisogno di fiducia come l’aveva al Sassuolo e alle spalle dell’attaccante si può esprimere al meglio”.