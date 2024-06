Rai – De Laurentiis ha dato il via libera per Hermoso, Buongiorno costa e Cairo non vuole Ostigard-Simeone in cambio

Due giorni di meeting per definire il nuovo Napoli di Conte, priorità al difensore centrale. Buongiorno del Torino, Cairo lo valuta tanto e non vuole contropartite come Ostigard e Simeone. Il DS Giovanni Manna e Conte hanno un piano alternativo che porta il nome di Mario Hermoso svincolato dopo addio all’Altetico Madrid, costa poco ma vanta di una grande esperienza internazionale e sa interpretare da esterno mancino. De Laurentiis ha dato il via libera per trattare con entourage, se non chiederà la luna sulle commissioni, l’affare andrà in porto.