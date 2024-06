Lo Monaco: “Di Lorenzo ha sbagliato, storia senza senso. I contratti vanno rispettati”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Punto Nuovo per commentare alcune notizie riguardanti il Napoli.

Ecco le sue parole: “Il caso Di Lorenzo deve rientrare, soprattutto nell’aspetto comportamentale del ragazzo. Ha perso punti, secondo me. Hanno tirato fuori una storia senza né capo e né coda come pretesto per andar via. I contratti sono fatti per essere rispettati, quindi il suo futuro è dettato dalla società. È il momento di minimizzare il tutto e metterci una pietra sopra. Di Lorenzo è un giocatore che Conte ritiene incedibile e non lo lascerà partire. Conte è un guerriero ed è il toccasana giusto per rilanciare l’ambiente Napoli. Ha la paranoia della vittoria e spesso la raggiunge”.

Poi Lo Monaco ha continuato: “Trasmetterà il suo carattere alla squadra e andrà a completare la maturazione di tanti calciatori già in rosa. Chiaramente bisognerà intervenire anche sul mercato, colmando le lacune dell’organico. Kvara? Può diventare un top player con Conte, ma deve scrollarsi prima l’annata appena trascorsa. Perché diciamolo: ha giocato un’annata anonima, al netto di qualche gemma qua e là in campo. Non credo che il Napoli lo lascerà partire insieme ad Osimhen, ma badiamo: dinanzi ad offerte irrinunciabili si fa sempre bene ad accettare e a ripartire con altri profili. Sul mercato non mancano i calciatori capaci di sostituire Kvara e Osimhen, ma bisogna saperli scovare e aspettare”.