Gigi D’Alessio: “Conte al Napoli? Sapevo già, me lo disse Allegri”

Gigi D’Alessio, cantautore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. A tal proposito, l’artista ha svelato di essere venuto a conoscenza dell’approdo di Conte a Napoli già in precedenza. Di seguito, le sue parole. “Conte al Napoli? Lo sapevo già. Me lo ha detto qualche tempo fa Massimiliano Allegri. Mi ha contattato per dei biglietti per il mio concerto a Napoli. Per l’occasione, gli ho chiesto se fosse a conoscenza di notizie riguardo al nuovo allenatore del Napoli. Lui mi ha raccontato che sarebbe stato sicuramente Antonio Conte”.