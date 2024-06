CorrSera – Conte sarà l’allenatore più pagato della storia azzurra

Antonio Conte sarà l’allenatore più pagato della storia azzurra.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, secondo cui il pugliese sarà ingaggio da record: “Conte ha firmato un contratto triennale, si è legato al Napoli fino al 2027 senza clausole d’uscita. Dopo le vittorie alla Juventus e all’Inter, abbraccia un club del Sud, dove il successo non è un’abitudine. L’ingaggio è di 6 milioni di euro a stagione più bonus per il ritorno in Champions League e lo scudetto, Conte diventa così l’allenatore più pagato della storia del Napoli e conquista anche il primato degli stipendi tra le panchine della serie A”.