Dopo l’addio di Thiago Motta il Bologna ha trovato il suo nuovo tecnico, e come riportato da Nicolò Schira a sedersi sulla panchina dei romagnoli sarà Vincenzo Italiano. L’ex Spezia dopo aver lasciato la Fiorentina in seguito a 2 finali di Conference League e 1 di Coppa Italia è pronto ad una nuova sfida. Per lui ci sarà la Champions League, e si legherà ai felsinei per 2 stagioni a 2.5 milioni di euro.