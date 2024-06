Il Mattino – Conte ha già firmato, ADL vuole una presentazione evento per il nuovo allenatore azzurro

Il Mattino nell’edizione odierna riporta di come il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, voglia una presentazione in grande stile per il nuovo tecnico che sarà annunciato in questi giorni, Antonio Conte: “Ora è tutto fatto, anche le firme. De Laurentiis vuole una cerimonia solenne e simbolica, con un’altra firma pubblica al contratto dei record, quello che cambia la storia del club, davanti alle telecamere e ai giornalisti, nella cerimonia ufficiale che verrà organizzata nei prossimi giorni forse a Palazzo Reale. Ma ormai la fumata è bianca. De Laurentiis è nei suoi uffici, dopo la settimana a Ibiza: l’accordo va solo annunciato. Per la presentazione bisogna attendere: va trovata una location di prestigio“.