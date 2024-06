L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un particolare riguardante Antonio Conte e la sua avventura con il Napoli. Secondo il quotidiano Conte vuole dare una chance ai tre acquisti dello scorso mercato estivo in ritiro a Dimaro a meno che non arrivino proposte. De Laurentiis infatti sa che dopo una stagione fallimentare, vendere uno dei tre è impresa ardua. Conte non alza muri, ma proverà a capire se in un sistema di gioco differente, Natan e Lindstrom sono recuperabili. Considerando che i tre sono costati circa 50 milioni di euro il possibile recupero dei tre flop non sarebbe niente male. Cajuste e Natan non hanno richieste attualmente. Lindstrom invece ha un richieste in Germania. Rimandarlo in Bundesliga non sarebbe un problema. Ma De Laurentiis vuole limitare il numero di prestiti ai ragazzi del settore giovanile.