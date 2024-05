Verna: “Ripartire senza la Conference è un vantaggio: è una coppetta! Il problema di quest’anno? Vi spiego”

Carlo Verna è stato intervistato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista del tgr Campania ha detto la sua su Antonio Conte e sulla stagione fallimentare del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Presentare Conte al San Carlo sarebbe consono alla scossa data grazie all’arrivo di questo allenatore. Per me il calcio di oggi ha un nome che è quello di Gasperini, anche se avrebbe avuto bisogno di più tempo rispetto a Conte. Il leccese compensa anche De Laurentiis e fa da garanzia da questo punto di vista.

Per me è un vantaggio ripartire senza la Conference che per me è solo una coppetta. Chi fa il giovedì paga le gare di campionato. Il problema di quest’anno non è stato tecnico-tattico, ma il Napoli ha avuto un male oscuro che si rifanno ai rapporti umani”.