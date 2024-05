Sky Sport – Mourinho riparte dalla Turchia, accordo con il Fenerbahce

José Mourinho riparte dalla Turchia. Secondo quanto riferito da Sky Sport, lo Special One ha raggiunto un accordo con il Fenerbahce. Dopo il divorzio con la Roma avvenuto lo scorso gennaio, Mourinho ha valutato diverse opzioni e ora è pronto a firmare un contratto biennale con il club gialloblù. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già oggi. Nei giorni scorsi, il candidato alla presidenza del Fenerbahce, Yildirim, aveva dichiarato di aver parlato telefonicamente con Mourinho prima della partita tra Fenerbahçe e Istanbulspor: “Mi ha detto di aver visto la partita. Probabilmente ha assistito anche al derby tra Galatasaray e Fenerbahce. Faremo quello che vuole, proveremo a chiudere per gli acquisti che desidera. Non ci sono problemi di soldi. Il nostro club ha sempre fondi disponibili”.