Repubblica – Meret potrebbe rinnovare con il Napoli, i dettagli

Alex Meret potrebbe rinnovare il suo contratto con il Napoli. Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, la questione del portiere è una delle priorità in agenda. Antonio Conte ha espresso grande stima per Meret, suggerendo una probabile conferma che richiederà un approfondimento della situazione contrattuale del giocatore. Meret ha un contratto in scadenza nel 2025 e sarà necessario trovare una soluzione.

Presto è previsto un incontro tra il suo procuratore Federico Pastorello e Manna, con l’obiettivo di definire un percorso comune. Il Napoli saluterà sicuramente Pierluigi Gollini, che non sarà riscattato, e attende Elia Caprile, uno degli artefici della miracolosa salvezza dell’Empoli.