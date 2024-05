Il Mattino – Gudmundsson nei pensieri degli azzurri, la situazione

Un jolly per l’attacco del nuovo Napoli guidato da Antonio Conte. Il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna, sta lavorando per acquisire Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa, autore di 14 gol e quattro assist nella stagione appena conclusa. Come riportato da Il Mattino, sul giocatore c’è molta concorrenza: in Serie A ci sono Juventus e Inter, mentre dall’estero ci sono club di Premier League e Bundesliga interessati. Tuttavia, Gudmundsson preferirebbe continuare la sua avventura in Serie A, il che rappresenta un punto a favore per il Napoli. Il Genoa è consapevole di non poter trattenere uno dei suoi giocatori più preziosi e ha fissato il prezzo del cartellino a 35 milioni di euro. Manna sta trattando e il Napoli sembra essere in vantaggio rispetto a Inter e Juventus.

Contropartite sul piatto Per trovare un accordo, il Napoli è pronto a includere il cartellino di Leo Ostigard, difensore norvegese classe ’99 che ha già giocato con il Genoa. Il Grifone sta riflettendo: Ostigard piace ed era vicino a tornare a Genova nel mercato di gennaio, ma attualmente il club ligure ha bisogno di liquidità per operare sul mercato.