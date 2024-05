Focus Copa America, favorite e giocatori da seguire

La Copa America 2024, in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti, ha tutte le premesse per diventare un evento calcistico di grande livello in grado di catturare l’attenzione del mondo intero.

La competizione, che torna negli USA dopo l’edizione del Centenario, adotterà da quest’anno un nuovo formato a 16 squadre, sperimentato con successo nel 2016. Oltre alle tradizionali dieci nazionali sudamericane, si uniranno sei squadre della CONCACAF, qualificatesi attraverso la Nations League 2023/24. La struttura del torneo prevede una fase a gironi dal 20 giugno al 2 luglio, seguita dai quarti di finale (4-6 luglio), le semifinali (9-10 luglio), la finale per il terzo posto (13 luglio) e la finalissima il 14 luglio.

I gironi della Copa America sono così composti:

Girone A: Argentina, Perù, Cile, Canada

Girone B: Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica

Girone C: Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia

Girone D: Brasile, Colombia, Paraguay, Costa Rica

Dopo aver finalmente conquistato la Copa America nel 2021, l’Argentina è tra le favorite per il torneo del 2024, almeno a quanto dicono le quote calcio. La squadra, guidata da giocatori di grande talento come Lautaro Martinez, Enzo Fernandez e Alexis MacAllister, cerca di difendere il titolo e continuare il successo iniziato con la vittoria ai Mondiali del 2022. La presenza di Lionel Messi, che a questo punto dovrebbe essere confermata, aggiungerà ulteriori speranze ai tifosi albicelesti.

Il Brasile, storicamente una delle squadre più forti della Copa America, è sempre un contendente per il titolo nonché una nazionale da tenere sotto controllo. Con una rosa ricca di talento, tra cui Vinicius Jr., Casemiro e Rodrygo, la squadra verdeoro cercherà di riscattarsi dopo la delusione della Copa America 2021. Il Brasile punta a raggiungere il livello di successo di Argentina e Uruguay in questa competizione, e l’edizione di quest’anno rappresenta un’opportunità cruciale per farlo.

L’Uruguay, noto per la sua tradizione calcistica e la “garra” dei suoi giocatori, è un’altra squadra da tenere d’occhio. Sotto la guida di Marcelo Bielsa, l’Uruguay può contare su talenti come Darwin Nunez e Federico Valverde.

La Colombia, d’altro canto, con giocatori come Luis Diaz e Rafael Santos Borré, ha le potenzialità per sorprendere, nonostante la transizione dalla generazione d’oro di Falcao e James Rodriguez.

L’inclusione delle squadre della CONCACAF, inoltre, aggiunge un elemento di imprevedibilità alla competizione. Il Messico, sempre competitivo, può contare su giocatori esperti e una solida tradizione calcistica. Gli Stati Uniti, paese ospitante, cercheranno di sfruttare il vantaggio casalingo e il talento emergente per fare bene nel torneo. Il Canada, in crescita esponenziale, rappresenta una sfida interessante con giocatori come Alphonso Davies e Jonathan David.

Negli ultimi anni, il calcio sudamericano ha visto una crescente competitività, con squadre come Cile, Perù, e Paraguay che hanno dimostrato di poter competere con le tradizionali potenze. Il Cile, pur non essendo più ai livelli delle vittorie consecutive nel 2015 e 2016, rimane una squadra temibile. Il Perù, con la sua determinazione e il talento di giocatori come Gianluca Lapadula, cerca di ripetere le buone prestazioni recenti.

Con queste squadre in campo la Copa America 2024 si preannuncia come un torneo emozionante e altamente competitivo che sicuramente non passerà inosservato anche se contemporaneamente dall’altra parte del mondo si staranno disputando gli europei di calcio.

Con squadre come Brasile e Argentina tra le principali favorite, ma squadre come Uruguay e Colombia che hanno tutte le carte in regola per sorprendere, i tifosi di tutto il mondo possono aspettarsi un mese di calcio di altissimo livello, con partite avvincenti e momenti indimenticabili.