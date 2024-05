Dossena: “Conte è il dittatore giusto. Dybala? Fossi in lui valuterei l’ipotesi di lavorare con lui”

Andrea Dossena è stato intervistato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. L’allenatore della Pro Vercelli ha giocato nel Napoli ed è stato compagno di Paulo Dybala al Palermo. Dossena ha detto la sua sul passaggio di Conte al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“In uno spogliatoio fanno i furbi quando sanno che si può fare la furbata ed è sbagliato perchè siamo tutti professionisti. Conte? Non l’ho mai avuto, ma la nomea che ha parla per lui. Lui ha sempre cercato situazioni difficili anche perchè così può entrare a gamba testa e l’appagamento con lui non esiste. Dopo la brutta figura che ha fatto la squadra mi aspetto che Conte faccia pedalare la squadra, lui è il dittatore giusto. E’ un allenatore a 360°, che guarda la condizione atletica e ti spinge a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Se non ha mai sbagliato una stagione è perchè ha il protocollo che funziona. Dybala? Conte può essere l’uomo giusto per riprenderlo al 100%, se fossi in Dybala valuterei l’ipotesi di andare a lavorare con Conte. Dybala pare che non vada oltre le 25 presenze l’anno. Dybala-Kvara? L’importante è che corrano tutti e quanto credono in ciò che fanno. E’ l’atteggiamento che fa la differenza”.