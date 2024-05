Di Marzio – Napoli, piace un giovane dell’Empoli. I dettagli

Il Napoli lavora senza sosta per cercare di costruire una squadra che possa riscattare la difficile stagione appena conclusa. Secondo quanto riportato sui suoi canali social da Gianluca Di Marzio, l’attenzione al calciomercato è altissima. Pare, infatti, che sul taccuino del nuovo ds Manna sia finita la giovane ala sinistra Nicola Cambiaghi. Ecco cosa ha scritto Di Marzio:

“Nel frattempo, il club di De Laurentiis pensa già al prossimo calciomercato estivo e il nuovo ds Manna pensa ad alcuni giovani per rinforzare la rosa. In particolare, al nuovo dirigente del Napoli piace Nicolò Cambiaghi.

L’attaccante classe 2000 di proprietà dell’Atalanta, che in questa stagione ha giocato in prestito all’Empoli, piace al ds Manna e potrebbe essere un nome interessante per rinforzare gli esterni del Napoli”.