Di Lorenzo – Juventus, da Torino: “Thiago Motta scende in campo, contatto diretto tra i due”

Voci sempre più insistenti parlano di un probabile futuro alla Juventus per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Secondo il giornalista Marco Giordano, ci sarebbero importanti novità sulla questione, riguardanti il nuovo allenatore bianconero.

Ecco le sue parole: “Scende in campo Thiago Motta: fonti torinesi svelano di un contatto diretto tra il tecnico in pectore della Juventus Giovanni Di Lorenzo. Conte e Oriali al lavoro per ricucire lo strappo Attesi sviluppi nella prossima settimana”.