De Maggio: “Conte-Napoli mancano solo le firme. Vi dico i calciatori che potrebbero arrivare”

Durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha fatto sapere le ultime notizie che riguardano lo stato della trattativa che porterà Antonio Conte al Napoli. Il noto giornalista ha anche rivelato quali potrebbero essere i rinforzi che potrebbe richiedere l’ex Juve. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Conte-Napoli? Mancano ancora le firme dei contratti, ma ciò che bisognava limare è stato limato. E’ stato fatto anche il contratto di Oriali, di Stellini, di Coratti, di Abbruscato e di Gianluca Conte. Quando Antonio Conte firmerà ed invierà la pec al Napoli si vedranno in Filmauro per certificare i contratti e fare la foto di rito prima del tweet.

Non abbiamo ancora la certezza, ma con ogni probabilità verrà presentato martedì Antonio Conte. Con Conte sognatevi l’ammutinamento, li va a prendere ad uno ad uno a casa e li porterebbe in ritiro. E’ una notizia che sta girando, ma non ho conferme su Paulo Dybala. Il Napoli dovrebbe mantenere l’attuale monte ingaggi o addirittura potrebbe abbassarlo. Si fa anche il nome di Retegui per il Napoli, serve un centravanti fisico e strutturato. Conte ha chiesto Nehuen Perez e potrebbe aver chiesto anche Dorgu e Musah”.