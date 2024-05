Conte-Napoli, Varriale: “È stata detta una sciocchezza”

Enrico Varriale è intervenuto a Radio Crc per parlare dell’imminente arrivo di Antonio Conte al Napoli.

Di seguito le sue parole: “Conte lo metto nel poker degli allenatori più ambiti a livello internazionale insieme a Kloop, Guardiola e Ancelotti. Fa cambiare la scena. Qualche settimana fa sono venuto a Napoli e il clima era totalmente diverso da quello di oggi. È stato preso un allenatore che è garanzia di successo. Non è detto che venga e vinca, il campo è giudice. Ma Conte ha vinto la Premier League che è più difficile della Champions League”.

Poi Varriale ha continuato: “Conte è ossessionato dalla vittoria, sa ricostruire gruppi ed essere punto di riferimento. Non è ancora arrivato e si capisce che la fiducia nella piazza napoletana è tornata. Molti si erano spesi dicendo che non sarebbe venuto a Napoli, ne hanno dette di tutte. Dopo ciò è stato detto che veniva a Napoli perché non aveva altre offerte e questa è una sciocchezza. In Italia, Conte se lo può permettere solo il Napoli. Conte a Napoli viene a fare quello che ha fatto all’Inter, alla Juventus e al Chelsea: provare a vincere. Vanno fatti i complimenti a De Laurentiis che ha capito i suoi errori da persona intelligente”.