Cds – Abraham ai saluti con la Roma, il sostituto piace anche al Napoli

L’attacco della Roma subirà una rivoluzione nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi potrebbero vendere Tammy Abraham durante la sessione estiva di mercato. Il centravanti inglese non sembra più essere al centro del progetto romanista, ma ha ancora alcuni estimatori, soprattutto in Premier League. La Roma, che deve ancora pagare due rate significative al Chelsea secondo gli accordi del 2021, potrebbe lasciarlo partire per un’offerta compresa tra i 22 e i 25 milioni di euro.

Se questo scenario si concretizzasse, la Roma potrebbe puntare su Jonathan David, attaccante canadese del Lille con un contratto in scadenza nel 2025. Nonostante la forte concorrenza, il prezzo del cartellino di David è elevato, con la società francese che chiede almeno 40 milioni di euro. Tuttavia, l’ingaggio di David è di 1,5 milioni di euro, il che potrebbe rappresentare un risparmio rispetto all’attuale stipendio di Abraham. Un altro nome che interessa alla Roma, seppur come esterno, è quello di Armand Laurienté del Sassuolo.