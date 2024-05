Ancelotti rincuora Xavi: “Mi è successo anche al Napoli e non solo…”

Carlo Ancelotti, fresco di vittoria della Liga, ha rilasciato una lunga intervista a El Chiringuito. Il tecnico ha toccato vari argomenti. In particolare, si è soffermato sull’esonero di Xavi e così ha citato anche il Napoli. “Addio Xavi? Fa parte del lavoro di un allenatore – ha spiegato Ancelotti – Penso che Xavi sia un po’ infastidito perché è la prima volta che viene esonerato, ma col tempo penso che lo vedrà come parte del nostro lavoro. Quando non c’è un buon rapporto tra società e allenatore la cosa migliore è separarsi. Mi è successo tante volte, mi è successo al Napoli, al Bayern Monaco, al Chelsea… È meglio separarsi e penso che sia un bene per Xavi e potrebbe essere un bene anche per il Barcellona”, ha concluso.