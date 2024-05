Dazn – Hermoso, il Napoli è in vantaggio sulla Roma. Settimana prossima sarà decisiva

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, ha scritto sul suo profilo X a proposito di Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid (prossimo a svincolarsi) seguito dal Napoli. Secondo quanto da lui riportato, gli azzurri sarebbero fortemente interessati al calciatore, così come la Roma che però risulterebbe più indietro. La prossima settimana sarà decisiva per stabilire il futuro del giocatore. Sono previsti degli incontri a Madrid tra la dirigenza partenopea e l’entourage di Hermoso. “Come anticipato, il Napoli è forte su #Hermoso, su cui c’è anche il forte interesse della Roma, oggi più indietro rispetto agli azzurri. Settimana prossima decisiva: in programma incontri a Madrid, in cui entourage giocatore valuterà le offerte arrivate”.

