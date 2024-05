L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata a Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano Di Lorenzo si è deciso e vuole andar via perché si sente sfiduciato dalla società. Eppure Conte lo ritiene un pilastro del progetto futuro e lo ritiene incedibile, in linea col fatto che punta su di lui. Antonio Conte insomma è l’unica medicina per curare questo Napoli: è sinonimo di garanzia. L’impressione è che il mister salentino, una volta firmato il contratto con il Napoli si confronterà con il capitano per tentare di convincerlo a restare.