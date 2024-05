Italiano dribbla sul futuro: “Lasciare quando si vince? Credo che Gasperini fosse scaramantico”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dal Viola Park in occasione del Media Day della Uefa in vista della finale di Conference League contro l’Olympiacos, prevista per il 29 maggio. Tra le domande, gli è stato chiesto anche del futuro. Il tecnico infatti, lascerà i Viola al termine della stagione, ed è tra gli indiziati per diventare il nuovo allenatore del Napoli. A tal proposito, ha così risposto.

“Gasperini dice che quando si vince è il momento giusto per lasciare… Il mister dice questo forse anche per scaramanzia, dato che anche lui ultimamente con le finali non è riuscito a gioire come successo pure per noi… Penso sia stata solo una battuta. Per quel che riguarda me, ribadisco che non penso ad altro che ad avere la massima attenzione verso questa partita. Non mi interessa altro, tutto sarà discusso dopo queste partite, fino al 2 giugno saremo impegnati poi tireremo le somme. Anche il direttore dice che dobbiamo parlare solo di quello perché tutto può essere distrazione”.