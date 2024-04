La Stampa – Pioli più di un’idea: contatti con gli azzurri. I dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, Stefano Pioli non è una semplice suggestione: pare ci siano stati contatti con il Napoli. La proposta dovrebbe essere di un biennale (con opzione per il terzo anno). Proprio nelle ultime ore, forse alla luce dei risultati non proprio edificanti, il tecnico rossonero è ritornato alla mente degli azzurri.

Pioli potrebbe dire addio al Milan quest’estate: i risultati non sono del tutto convincenti e l’eliminazione in Europa League ai quarti ha peggiorato non di poco la sua situazione. Si attendono ulteriori sviluppi.