Klopp: “Abbiamo da imparare tutti. Contano sempre i pochi pugni che permetti”

Jurgen Klopp, al tramonto della sua avventura con il Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa in vista della sfida contro il Fulham. “Sfortunatamente, tutti noi abbiamo avuto abbastanza opportunità di impararlo nel corso degli anni”, ha spiegato un malinconico Klopp. Non c’è stagione che ricordi in cui non ci siano stati momenti in cui hai pensato: ‘Avremmo dovuto vincere, avremmo dovuto farlo’, o cose del genere. Fa parte costantemente della nostra vita. Sono momento che vanno affrontati. Non conta mai quanti pugni ricevi, conta sempre come li gestisci, i pochi che gli permetti, ed è così che dobbiamo affrontare la situazione, come abbiamo sempre fatto. Quindi ora non è questo il grosso problema. Il problema è che sono le squadre contro cui giochiamo”.