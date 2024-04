Empoli-Napoli, i diffidati: in tre rischiano di saltare la Roma!

Con l’ammonizione di Rrahmani durante la sfida con il Frosinone, sono diminuiti i diffidati. L’esclusione contro l’Empoli non dovrebbe essere così grave. Preoccupa molto di più ricevere un giallo nella sfida contro i toscani: nella partita successiva il Napoli dovrà vedersela con la Roma in uno scontro diretto. Per nulla semplice guardando i risultati che sta ottenendo De Rossi.

A rischio squalifica contro la Roma ci sono Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen. Tutti e tre sono certi di poter partire dal 1′ nella sfida del Castellani.